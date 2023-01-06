الناتو يستبعد التطبيع مع روسيا حتى بعد انتهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "فرانس 24"، أضاف ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى له بالنرويج، أن المشاكل فى العلاقات بين روسيا وحلف الناتو ستبقى حتى وإن انتهت الحرب الروسية-الأوكرانية.

اتهم المسؤول الأوروبى -روسيا بالسعى للسيطرة على الدول المجاورة، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يضع روسيا فى موقف صراع دائم مع الغرب.