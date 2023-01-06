بايدن والمستشار الألمانى يجددان عزمهما على هذا القرار

جدة - نرمين السيد - وأصدر البيت الأبيض بيانًا أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، أن بايدن وشولتس جدددا التأكيد على أنهما سيواصلان تزويد أوكرانيا بالمساعدات المالية والإنسانية والعسكرية والدعم الدبلوماسى.

وأشار بايدن إلى أن واشنطن تزود أوكرانيا بمدرعات "برادلى" القتالية، فيما أشار شولتس إلى أن بلاده تنوى تزويد كييف بعربات عسكرية من طراز "مارتر".

وشدد الجانبان على عزمهما توفير الاحتياجات العاجلة للدفاع الجوى الأوكرانى لمواجهة استمرار الغارات الصاروخية الروسية والهجمات بالطائرات بدون طيار على منشآت البنية التحتية الحساسة فى أوكرانيا.