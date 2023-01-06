الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال لـ «طفل»

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "بلاطة" شرق مدينة نابلس واستشهد على أثرها الطفل عامر أبو زيتون البالغ من العمر 16 سنة.





وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا وصفت فيه هذه الجريمة بأنها نتيجة مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ونددت الخارجية الفلسطينية بهذه الجريمة، باقتحام جيش الاحتلال لعموم المناطق الفلسطينية، واستباحته المستمرة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يعكس الانقلاب الإسرائيلى الرسمى على جميع الاتفاقيات الموقعة، ليس فقط من خلال الإعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب نتيجة لتسهيلات إطلاق النار التى أقرها المستويان السياسى والعسكرى فى دولة الاحتلال، وإنما عبر التصعيد الحاصل فى الاستيلاء على الأراضى وتعميق الاستيطان وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقى فى الضفة خاصة مناطق "ج".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يعنى أن عملية الضم والابتلاع التدريجية للضفة الغربية المحتلة تتسارع يوميا، فى عملية تدمير وتخريب ممنهجة لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.