العالم اليوم - القبض على ابن "إل تشابو".. وعصابته تعاقب المدينة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 03:22 صباحاً - ألقى الجيش المكسيكي القبض على نجل تاجر المخدرات السجين جواكين "إل تشابو" غوزمان.

حدث ذلك خلال عملية عسكرية نفذت قبل فجر الخميس في ضواحي مدينة كولياكان، معقل عصابة "سينالوا" للمخدرات غربي المكسيك. ورد أعضاء العصابة على اعتقال أوفيديو "إل راتون" غوزمان، بـ"شل المدينة واختطاف السكان وإشعال النار في مركبات". تأتي هذه التطورات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقررة إلى المكسيك. وكانت أعمال عنف مماثلة دفعت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى إطلاق سراح أوفيديو غوزمان عام 2019.

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