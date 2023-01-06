مسؤول أوكرانى: إعلان روسيا وقف إطلاق النار «نفاق»

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية عن بودولياك، أمس الخميس، تصريحات قال خلالها إن الهدنة ستكون فقط عن مغادرة القوات الروسية الأراضى التى تسيطر عليها، عندها ستكون هناك هدنة مؤقتة.
كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أمر، فى وقت سابق اليوم، بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا يومى 6 و7 يناير على طول خطوط المواجهة فى أوكرانيا للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسى.
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