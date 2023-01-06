خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الولايات المتحدة بدأت فى مراجعة علاقتها بكوبا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن السياسة الأمريكية تجاه كوبا تراوحت بين التشدد فى ولاية الجمهوريين والتقارب المحدود فى ولاية الديمقراطيين، والتقارب الأخير من الرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتبر انقلابًا على سياسات سلفه دونالد ترامب.





وأضاف "أحمد" فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامى كمال ماضى، ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغيرات جيوسياسية، تسببت فى موجة من مراجعات أمريكية فى علاقاتها مع الخصوم، مثل فنزويلا وكوبا، التى تمثل الملعب الخلفى لأمريكا، وتمثل علاقة كوبا بروسيا ضربة لأمريكا، لذا لا بد أن تمنع أمريكا هذا التقارب. وتابع خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس "بايدن" تبنى سياسة انفتاحية على أمريكا الجنوبية، بخاصة مع صعود اليسار وآخرهم الرئيس داسيلفا فى البرازيل، ولكنه لا يمكن اعتباره تطبيعًا شاملًا، ويمكن أن يقال إنه تقارب حذر.

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