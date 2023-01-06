خبير أمنى لـ«القاهرة الإخبارية»: ما يحققه العراق فى حربه ضد الإرهاب إنجاز

جدة - نرمين السيد - وقال "الشريفى"، خلال مداخلة هاتفية عبر "نشرة أخبار المشرق العربى"، المُذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن استهداف منظومة القيادة والسيطرة للتنظيم، يُعد بمثابة إنجازًا كبيرًا، خاصة وأنه التنظيم الذى يوصف بأنه "سرى".
وأضاف، أن تحويل هذا التنظيم، من سرى إلى مكشوف بفضل الجهود الاستخباراتية، ثم الكشف عن رأس الهرم وتحديد هوية القيادات، واستهدافهم بعمليات عسكرية برية أو جوية، فكل هذا يعتبر نجاحًا كبيرًا.
وتابع، أن النجاح الأكبر هو التأثير المعنوى السلبى الذى سيصيب باقى أفراد التنظيم على أرض الميدان، بعدما تم استهداف قياداتهم، مشيرًا إلى أن هذا أمر فى منتهى الأهمية.
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