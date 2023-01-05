المستشار النمساوى يدعو مرفوضى اللجوء إلى سرعة مغادرة البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 11:25 مساءً - دعا المستشار النمساوى كارل نيهمر، اليوم /الخميس/، مرفوضي اللجوء إلى سرعة مغادرة البلاد طواعية، وقال نيهمر - في تصريحات اليوم /الخميس/ - إن الحكومة تسير بسياسات واضحة، وأولئك الذين ليس لديهم فرصة للجوء في النمسا يجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن.

وذكر المستشار أن "اتفاقياتنا وتدابيرنا مع البلدان الأخرى تؤكد بوضوح أنه تم تطبيق كبح موجات اللجوء إلى النمسا بشدة، وأصبح لهذه االتدابير تأثير واسع بالفعل".

يشار إلى أن النمسا تلقت أكثر من مائة ألف طلب لجوء في العام الماضي، ومعظمها لمواطنين من دول آمنة ومستقرة، مما استدعى تشديد سياسات منح حق اللجوء وتضييقه.