العالم اليوم - رئيس الزمالك يتهم لاعبيْن في فريقه بتعاطي الحشيش

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 11:18 مساءً - اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري اثنين من لاعبي الفريق بتعاطي مخدر الحشيش.

وقال منصور في تصريحات لقناة النادي في أعقاب تعادل الفريق مع الداخلية 1-1، الخميس: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".

وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسدهما".

وخرج اللاعبان من قائمة المباراة قبل دقائق من انطلاقها، بينما قال المدير الفني للفريق جيزوالدو فيريرا عقب اللقاء إن "لديهما شكوى طبية".

وكان منصور، المثير للجدل دائما، قرر الانسحاب من الدوري المصري عقب التعادل مع الداخلية.

وقال في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك": "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام، هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري"، في إشارة إلى الأهلي.

وتابع بيانه: "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20 بالمائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمي".

و"قرر إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما الجمعة بمعرفة طبيب الفريق، لأسباب لن نفصح عنها، والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا، مع عرضهما للبيع".

وبعد التعادل مع الداخلية، رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.