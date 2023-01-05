العالم اليوم - "مؤامرة 11 ضابطا لزعزعة استقرار البلاد".. ماذا يحدث في تشاد؟

انتم الان تتابعون خبر "مؤامرة 11 ضابطا لزعزعة استقرار البلاد".. ماذا يحدث في تشاد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 11:18 مساءً - أعلنت حكومة تشاد في بيان، الخميس، أن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لـ"زعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري".

وأضافت الحكومة: "هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطا بالجيش".

وأفادت أن الخطة من تدبير رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية باردين بردي تارغيو، علما أنه قابع في السجن.

وذكر البيان أن أجهزة الأمن "اعتقلت أشخاصا مرتبطين بالمؤامرة منذ الثامن من ديسمبر، وصادرت معدات عسكرية".

توترات

• تشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي عام 2021، قبل أن يسيطر ابنه محمد على السلطة.

• عمدت السلطات إلى التضييق على المعارضة في الأشهر القليلة الماضية، إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي.

• قتل نحو 50 شخصا في أكتوبر في احتجاجات وصفتها الحكومة بأنها "عصيان مسلح"، لكن جماعات حقوقية قالت إنها مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.