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العالم اليوم - الأهلي يعزز صدارته للدوري المصري.. وتعثر جديد للزمالك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 11:18 مساءً - عزز الأهلي صدارته للدوري المصري بفوزه على مضيفه إنبي 2-صفر على ملعب المقاولون العرب، الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة 12 التي شهدت تعثر غريمه ومطارده المباشر حامل اللقب الزمالك بتعادله مع ضيفه الداخلية 1-1.

في المباراة الأولى، سجل هدفي الأهلي محمد مجدي "أفشه" (59) والمالي أليو ديانغ (77).

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الزمالك، بينما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 14.

وفي الثانية، عمق الداخلية جراح الزمالك الذي خسر في المرحلة السابقة أمام أسوان 1-2، بينما كان "الأبيض" على وشك تلقي هزيمة ثانية على التوالي.

تقدم الداخلية عبر سمير فكري (23)، وعادل الزمالك بفضل محمد عبد الغني (90+6).

ورفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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