«القاهرة الإخبارية» تبث تقريرًا عن أقدم أسير فلسطينى قضى 40 عامًا فى الأسر

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى تقرير بثته، أن كريم يوسف فضل يونس، ولد فى 24 ديسمبر 1956، وأسره الجيش الإسرائيلى من مقاعد الدراسة داخل جامعته بتاريخ 1 يونيو 1983، وقضى فى السجن 40 عامًا متصلة، قبل أن تطلق السلطات الإسرائيلية سراحه بتاريخ 5 يناير 2023، حيث يُعتبر حاليًا أقدم أسير فلسطينى فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأقدم أسير فى العالم.

ولم يشهد "كريم" جنازة والده الذى توفى وهو فى الأسر، وظلت والدته مواظبة على زيارته فى المواعيد المحددة، قبل أن تتوفى هى الأخرى دون أن يحضر جنازتها، وتعمدت سلطات الاحتلال الإفراج عن "يونس" فجرًا وتركه وحيدًا فى مدينة رعنانا قرب تل أبيب، دون إبلاغ عائلته بموعد خروجه.

وتوافدت جماهير غفيرة من البلدات الفلسطينية فى الأراضى المحتلة عام 48، فور سماع الأخبار عن تحرر الأسير "يونس"، لمنزل عائلته لتشارك فى الاحتفاء بتحرره.