العالم اليوم - رئيس بعثة اليمن: لن نكون بوابة عبور في "خليجي 25"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 10:20 مساءً - رفض عبد الوهاب الزرقة رئيس بعثة منتخب اليمن في بطولة "خليجي 25 " بالبصرة، أن يكون منتخب بلاده "حصالة " البطولة خلال المشاركة العاشرة للأحمر، رافعا من معنويات لاعبيه قبل انطلاقة المواجهة الأولى أمام السعودية الجمعة 6 يناير.

وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، قبل افتتاح العرسي الخليجي الكبير، شدد رئيس بعثة اليمن على أن الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن، لن تثني من جهود اللاعبين ولن تقف أمام رغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل مشاركة مشرفة، وقال: "مهمتنا صعبة لأن القرعة وضعتنا في مواجهة السعودية في ضربة البداية، ثم أمام عمان الذي يعد من المنتخبات المتطورة، وبعدها نلاقي المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور، ولكننا لن نكون "لقمة سائغة" في هذه المشاركة وسنبذل جهدنا من أجل تقديم مستوى يليق بالكرة اليمنية".

وتحدث أيضا عن ظروف استعدادات المنتخب اليمني للبطولة فقال: "بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن في هذه الفترة، كانت استعدادات المنتخب اليمني لخليجي 25 بسيطة جدا، وعبارة عن معسكر لشهر في مدينة عدن، ومعسكر خارجي في مصر تخللته بعض المباريات الودية مع فرق مصرية. وأتمنى أن يقدم المنتخب المستوى الجيد بمجهود ورغبة اللاعبين".

وتمنى الزّرقة أن تحقق بطولة "خليجي 25" النجاح المنتظر، مثمنا حسن الاستقبال وكرم الضّيافة التي حظيت بها المنتخبات المشاركة في الحدث، موجها الدعوة للجماهير الخليجية للحضور، ومشاهدة مباريات البطولة في البصرة، وذلك بعد ما لمسه من أمن وأمان وكرم ضيافة من الشعب العراقي.

ويخوض المنتخب اليمني مشاركته في "خليجي 25" تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، حيث أجرى معسكرا خارجيا في مصر منذ 24 نوفمبر الماضي، وخاض 6 مباريات تجريبية مع أندية مصرية، ورغم أنه المنتخب الوحيد الذي لم يحقق اللقب من بين المنتخبات المشاركة، إلا أنه لا يزال يسعى جاهدا من أجل تحقيق فوزه الاول في بطولات كأس الخليج.