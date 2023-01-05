الأمم المتحدة تؤكد دور الأردن الخاص في القدس الشريف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 5 يناير 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية.

وقال الناطق الرسمي المناوب، فرحان الحق إن الأمين العام يجدد التأكيد على أهمية التمسك بالوضع الراهن، تمشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي رده على سؤال لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في نيويورك، بشأن زيارة وزير إسرائيلي للحرم القدسي اليوم، قال فرحان الحق، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريس يدعو الجميع للامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة في القدس وحولها.

الخارجية البريطانية تعرب عن قلقها حيال زيارة وزير إسرائيلي لباحات الأقصى

أعربت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن قلقها حيال زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء: "نعرب عن قلقنا إزاء زيارة بن غفير للحرم الشريف صباح اليوم"، مؤكدة التزام المملكة المتحدة بالوضع الراهن.

ودعت الجميع لتجنب جميع الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام.

--(بترا)