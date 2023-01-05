«القاهرة الإخبارية»: تنازلات «مكارثى» تُبعده عن رئاسة «النواب» الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جبر" فى إفادته، اليوم الخميس، أن أحد النواب المؤيدين لـ"كيفين مكارثى" أكد أنه كلما قدم المزيد من التنازلات لن نرشحه لرئاسة مجلس النواب، وما يفعله يضر بوحدة صف الجمهوريين.
وأشار إلى أن عدد المؤيدين لـ"مكارثى" من التيار المعتدل غير كاف، وهناك 20 عضوًا بالتيار المحافظ يرفضونه وهو يريد 16 فقط منهم للفوز برئاسة مجلس النواب.
وأوضح أنه فى حالة تقديم تنازلات لإرضاء التيار المحافظ سيسبب حالة غضب داخل التيار المعتدل، مما يسبب له أزمة كبيرة.
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