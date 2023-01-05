ألمانيا تفرض فحص كورونا على القادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوترباخ - أن دخول ألمانيا سيحتاج إلى إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الأقل قبل وقت قصير من المغادرة، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إجراء اختبارات بشكل عشوائى على بعض الوافدين للتعرف على متغيرات الفيروس.
تأتى هذه التطورات بعد توصية الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء، بأن تطلب الدول الأعضاء فى التكتل من المسافرين القادمين من الصين تقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ما وصفه لوترباخ بأنه "قرار جيد".
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