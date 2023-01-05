وزير حقوق الإنسان اليمنى لـ"القاهرة الإخبارية": الحوثيون أعدموا 6 معارضين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد عمر عرمان، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنى، إن إعدام الحوثيين 6 معارضين ليس الحكم الأول الذى تصدره الميليشيات بهذا الشكل، فقد سبقه حكم بإعدام 16، وقبله ارتكبت مجزرة بإعدام 9 معارضين.





وتابع "عرمان"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن جماعة الحوثى أقصت معظم عناصر الشرطة القضائية وبعض القضاة من مناصبهم، وعينت مكانهم أفرادا من المليشيات، لتتمكن من تطويع الأحكام لصالحها، بخاصة أحكام الإعدام.

وأضاف "عرمان": "طلبنا من الأمم المتحدة التعامل مع الحوثيين باعتبارها جماعة إرهابية، لكن مازال دور منظمات الأمم المتحدة دون المستوى المطلوب فى ما يحدث من الحوثيين، بل على العكس هناك غض طرف عما يحدث منهم بحق الشعب اليمنى".

وتابع: "يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه هانس جروندبرج، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إن الحوثيين هم من رفضوا الهدنة، والحوثيون قرارهم ليس بيدهم سواء فى قبول الهدنة أو رفضها، ومازال المبعوث يحاول فى الاتفاق حول الهدنة لكن لا شىء تم عمليًا".