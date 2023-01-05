وتابع "عرمان"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن جماعة الحوثى أقصت معظم عناصر الشرطة القضائية وبعض القضاة من مناصبهم، وعينت مكانهم أفرادا من المليشيات، لتتمكن من تطويع الأحكام لصالحها، بخاصة أحكام الإعدام.
وأضاف "عرمان": "طلبنا من الأمم المتحدة التعامل مع الحوثيين باعتبارها جماعة إرهابية، لكن مازال دور منظمات الأمم المتحدة دون المستوى المطلوب فى ما يحدث من الحوثيين، بل على العكس هناك غض طرف عما يحدث منهم بحق الشعب اليمنى".
وتابع: "يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه هانس جروندبرج، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إن الحوثيين هم من رفضوا الهدنة، والحوثيون قرارهم ليس بيدهم سواء فى قبول الهدنة أو رفضها، ومازال المبعوث يحاول فى الاتفاق حول الهدنة لكن لا شىء تم عمليًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير حقوق الإنسان اليمنى لـ"القاهرة الإخبارية": الحوثيون أعدموا 6 معارضين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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