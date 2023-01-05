العالم اليوم - أسعار الغاز الطبيعي الأميركي عند أدنى مستوى في عام

انتم الان تتابعون خبر أسعار الغاز الطبيعي الأميركي عند أدنى مستوى في عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 09:22 مساءً - تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 10 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في عام، الخميس، بسبب سحب أقل من المتوقع من المخزونات وتوقعات باستمرار طقس أكثر دفئا على غير العادة في أواخر يناير.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على غاز التدفئة خلال فترة تكون عادة الأكثر برودة في العام، إضافة إلى السماح للمرافق بسحب كمية غاز أقل من المعتاد من المخزونات في الأسابيع المقبلة.

وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو في نيويورك إن أسعار الغاز الطبيعي تراهن على أن أرقام السحب من مخزونات 2023 ستكون أقل في الأسابيع المقبلة، بما يعكس درجات الحرارة الدافئة في أنحاء الولايات المتحدة، مع فرصة جيدة للتحول إلى تحقيق فائض في المخزونات على أساس سنوي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المرافق سحبت 221 مليار قدم مكعب من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وهذا الرقم أقل من المتوقع، لكنه أكبر من المعتاد لأن الطقس الأكثر برودة الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي أدى إلى استهلاك المزيد من غاز التدفئة في المنازل والأعمال.

وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات الوقود.

وزادت مخزونات النفط الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 1.2 مليون برميل.

وصعدت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 244 ألف برميل.