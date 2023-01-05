العالم اليوم - مدينة حكيمي في المغرب تعلن استقبالا حاشدا لتكريمه

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 09:22 مساءً - أعلنت مدينة القصر الكبير، شمالي المغرب، عن إقامة احتفال واسع لاستقبال نجم الكرة القدم، أشرف حكيمي، لأجل تكريم مساهمته في إنجاز أسود الأطلس بمونديال قطر.

وتنحدر والدة حكيمي، سعيدة موح، من مدينة القصر الكبير، التي أعلنت تنظيم الاحتفال، فيما تعود أصول أبيه، إلى مدينة واد زم في وسط المغرب.

أما حكيمي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فمن مواليد العاصمة الإسبانية مدريد سنة 1996.

وقالت بلدية مدينة القصر الكبير، في بيان، إنها ستنظم حفل استقبال على شرف لاعب المنتخب الوطني، واصفة إياه بـ"ابن المدينة البار".

وذكرت أن الاستقبال الذي سيجري على الساعة الثالثة بعد الظهر في الملعب البلدي، سيكون احتفاء بما قدمه من "أداء ملفت"، و"تنويها وإشادة بالمستوى الكروي العالي الذي أبان عنه" في مونديال قطر.

ودعا محمد السيمو، رئيس بلدية للقصر الكبير، سكان المدينة إلى الحضور من أجل المساهمة في إنجاح حفل الاستقبال بما يليق بهذا اللاعب المتمي.

وكان منتخب المغرب لكرة القدم قد أحرز إنجازا غير مسبوق عربيا وإفريقيا، في ديسمبر الماضي، عندما تأهل إلى ربع النهائي من مونديال قطر.