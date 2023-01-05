أوكرانيا ترفض وقف إطلاق النار
رفضت اوكرانيا اليوم الخميس، مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار المؤقت على طول خط التماس معها.
ونقل موقع روسيا اليوم عن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك قوله: "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة، عندها فقط ستبدأ هدنة مؤقتة، نحن لا نهاجم أرضا أجنبية ولا نقتل المدنيين وعلى روسيا مغادرة أراضينا".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في ستة يناير، وحتى 24:00 يوم سبعة يناير.
كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.
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