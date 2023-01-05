بايدن يتعهد باستراتيجية آمنة وإنسانية لحل أزمة الهجرة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هناك خطوات لتنظيم دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن نظام الهجرة الأمريكى تتخلله عيوب، وهو ما يستدعى إجراءات سريعة لتنظيم دخولهم.





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