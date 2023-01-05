مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا: الوضع فى فرنسا مُعقد بسبب الإضرابات

وقال "شقير"، خلال ظهوره عبر برنامج "جولة المراسلين"، إنه بالرغم من محاولات رئيسة وزراء فرنسا، التواصل مع القوى الاجتماعية والنقابات العمالية، فإن الوضع أصبح مُعقدًا ومرجحًا للازدياد فى الأسبوع المقبل.
وأضاف، أن هناك توقعات بعودة "السترات الصفراء" مرة أخرى، فى تظاهرات تم الدعوة لها والمطالبة بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يوم السبت المقبل، ما يعنى أن الأمور مرشحة لتزداد سوءًا.
وتابع، أن الأطباء الممارسين أو أطباء الأسرة كما يطلق عليهم، يطالبون برفع التعريفة الخاصة بهم من 25 يورو إلى 50 يورو، بينما قال وزير الصحة الفرنسى، إنه مطلب من المهم دراسته، وأنه سينظر فى زيادة التعريفة، لكنه فى الوقت نفسه يرفض وصولها لـ50 يورو.
وأشار، إلى أن هذه الإضرابات والأزمات تواجهها الحكومة الفرنسية، فى نفس الوقت التى تواجه فيه تحديات صعبة، وهى التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار النفط.
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