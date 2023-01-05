«القاهرة الإخبارية»: الملف الاقتصادى يحظى بأهمية كبيرة من القيادة اليمنية

جدة - نرمين السيد - بحث مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، وجهود استعادة الدولة خلال اجتماعه فى العاصمة السعودية الرياض، بحضور جميع أعضائه بعد آخر لقاء جمعهم فى أغسطس من العام الماضى.





وقال إياد الموسمى مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الاجتماع ناقش بعض القضايا الداخلية والأزمة الاقتصادية التى تواجهها البلاد. وذكر "الموسمى"، أن الملف الاقتصادى يحظى بأهمية لدى القيادة اليمنية، بعد استهداف جماعة الحوثى موانئ النفط وهددوا بتعطيل تصديره بالطائرات المسيرة. وتابع، أن الاجتماع تطرق إلى كيفية استعادة هيبة الدولة فى العاصمة المؤقتة عدن، وآليات توحيد قوى الجيش والمؤسسة الأمنية، حيث تعمل اللجنة الأمنية والعسكرية بوتيرة عالية لاحتواء التباينات بين أعضاء المجلس الرئاسى التى لم تحدث قلقًا بين رعاة العملية السياسية الاتحاد الأوروبى فقط بل فى الداخل اليمنى. ووصف مراسل "القاهرة الإخبارية"، الخلافات بأنها ليست عميقة ويمكن تجاوزها ويسعون إلى تحقيق هدف أساسى يتمثل فى إنهاء انقلاب مليشيا الحوثى.

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