«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن خلافات اجتماعات مجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "خلافات داخل الحزب الجمهورى تجعل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكى شاغرًا حتى الآن، بعد إخفاق حزب الأغلبية فى انتخاب زعيمهم كيفين ماكارثى، رئيسًا للمجلس خلال 6 جولات اقتراع على مدار يومين، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالأمر المُخجل للبلاد".

وأضاف التقرير: "ماكارثى الذى يحتاج إلى 218 صوتًا لتولى ثالث أهم منصب فى الولايات المتحدة لم يتجاوز عتبة الـ203 أصوات، رغم مطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب مؤيديه بدعم ماكارثى داعيًا للحفاظ على نصرهم العظيم دون إحالته إلى هزيمة عملاقة".

وتابع: "مناشدات ترامب لم تجد صدى ولم تُحدث فارقًا فى الجولات الجديدة، بل انتقد بعض الجمهوريين تلك الدعوات مطالبين الرئيس السابق بحث ماكارثى على الانسحاب لعدم ملاءمته للمنصب".

واستطرد: "إخفاق يُعيد للأذهان ما حدث عام 1859 عندما استغرقت مهمة انتخاب رئيس للمجلس 133 جولة تصويت على مدار شهرين، وهو ما تكرر أيضًا قبل 100 عام على نطاق ضيق، حيث امتد التصويت 9 جولات على مدار يومين لانتخاب فريدريك جيليت رئيسًا للنواب".

وأوضح: "سيناريوهات يحاول الجمهوريين الهرب منها، عبر محادثات غير رسمية مع الديمقراطيين لنيل أصواتهم لصالح مرشحهم ماكارثى، حيث أكدت وسائل إعلام أمرلايكية أن المحادثات تتضمن مناقشة طبيعة التنازلات التى يمكن أن يقدمها الجمهوريون لزملائهم الديمقراطيين لتحقيق هذا التوافق".