باحث فى العلاقات الدولية لـ«القاهرة الإخبارية»: الهُدنة ليست من مصلحة روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الأفندى، الباحث فى العلاقات الدولية، إن الهُدنة ليست من مصلحة روسيا، لأن الهُدنة تعنى إيقاف إطلاق النار، ويبقى الوضع على ما هو عليه، حيث يؤدى ذلك إلى مد الجيش الأوكرانى بالأسلحة وتدريبه مرة أخرى؛ ليبدأ المعركة مرة أخرى، لذلك الهدنة ليست فى مصلحة روسيا.





وأضاف "الأفندى" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تقول على لسان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنها منفتحة للحوار، وليس لإيقاف إطلاق النار، فالرئيس التركى طلب إيقاف إطلاق النار وروسيا رفضت. وتابع أن روسيا تقول إننا منفتحين على التفاوض على أساس الوضع الراهن، وبعد التفاوض يمكن أن نتكلم عن إيقاف إطلاق النار إذا وافقت أوكرانيا على ما تريده روسيا، وهى الموافقة على أن المناطق الأربعة مناطق روسيا، هنا يمكن التفاوض فى المستقبل. واستطرد: "الكلام عن هدنة مجرد تفشى إعلامى ليس له أى علاقة بالمعركة العسكرية على الأرض، فكل شىء الآن على الأرض فى مصلحة روسيا، والقوات الروسية أصبحت المبادرة فى كل اتجاه فى يديها، والقوات الدفاعية الموجودة فى أوكراينا بدأت فى الانهيار، وليس هناك عربات أو دبابات، والشتاء فى أوكرانيا صعب للغاية بسببب صعوبة الإمدادات، وتدمير كل الدبابات تقريبا الموجودة فى أوكراينا".

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