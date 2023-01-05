إسبانيا توقف شبكة إجرامية تستغل مهاجرين أغلبهم عرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 06:29 مساءً - أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها.

وبحسب البيان، فقد جرت عمليات التوقيف في ملقة بالأندلس.

وثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة"، وفق بيان الشرطة الإسبانية.

ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون وفق لأرقام يونيو 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.