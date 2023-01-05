العالم اليوم - جوهرة التاج.. مصر تسعى لتطوير أعرق حدائق الحيوان في أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 06:22 مساءً - تعد حديقة الحيوان في محافظة الجيزة بمصر الأكبر في الشرق الأوسط وهي أول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، وكانت تسمى عند افتتاحها بــ "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا".

ووضعت الحكومة المصرية نصب عينيها تطوير حديقة الحيوان ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص. الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قال في حديث لموقع "دوت الخليج": حديقة الحيوان بالجيزة جزء من تاريخ مصر، ومن الحدائق التراثية ومن الأقدم في مصر والعالم، وتعد ثاني حديقة في العالم من حيث الإنشاء، لذلك تستحق بذل الكثير من الجهود لرفع كفاءتها ووضعها بين مصاف الحدائق العالمية.

مصر خرجت في عام 2004 من عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان العا "الوازا"، لذا وجب تطوير حديقة الحيوانات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

التطوير يهدف لتحسين إيواء الحيوانات في الحديقة وفق المعايير العالمية.

سيتم تغيير طريقة عرض الحيوانات أمام الزوار بهدف الوصول لمستوى عالمي لائق.

نهدف لخلق أماكن تكون متنفسا طبيعيا للمواطنين، ووزارة الزراعة، مع الأطراف المعنية، تقوم بدور دؤوب في هذا الصدد.

لم يتم الاتفاق النهائي حتى الآن مع الشركة التي ستتولى تطوير حديقة الحيوان.

لم يتم اتخاذ قرار بغلق الحديقة أمام الزائرين حتى الآن.

هدف الدولة من عملية تطوير حدائق مصر، خدمة المواطنين وتحيق عائد يضمن استدامة التشغيل مع الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق. حديقة الحيوان في الجيزة أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل، حيث افتتحت في العام 1891 من قبل الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل.

بدأت الحديقة بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.

توجد في الحديقة قرابة ستة آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، منها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.

تبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة.

تحوي حديقة الحيوان بالجيزة جداول مائية وكهوفا بشلالات مائية وجسورا خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

يوجد بحديقة الحيوان في الجيزة متحفا تم بناؤه في العام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.

يقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

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