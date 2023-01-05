الهند ترصد 11 متحوراً جديداً لكورونا

الهند ترصد 11 متحوراً جديداً لكوروناأعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، انها رصدت نحو 11 متحوراً جديداً من فيروس كورونا لدى مسافرين أجانب وصلوا إلى البلاد خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر بوزارة الصحة الهندية في تصريح لها القول:" أن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير الجاري .

وأضافت المصادر:" إن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا".

يشار إلى أن الهند إلى جانب دول أخرى تفرض من أجل دخول أراضيها، الاستظهار باختبار سلبي أجري قبل 48 ساعة من مغادرة الصين ودول آسيوية أخرى.

بالتزامن مع ذلك تشهد الصين ارتفاعا في عدد الإصابات منذ قرارها تخفيف سياستها الصحية الصارمة.