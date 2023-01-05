العالم اليوم - وزير الشباب والرياضة العراقي يعد بمفاجأة في افتتاح خليجي 25

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 05:26 مساءً - أكد وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، أن حفل اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25" أتمت تجهيزاتها لافتتاح عرس الكرة الخليجية، والذي يقام خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير، واصفا حفل افتتاح البطولة بأنه سيكون " مبهراً ومبهجاً".

وفي تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أبدى وزير الشباب والرياضة العراقي ارتياحه لاكتمال الاستعدادات، قائلا: "الحمد لله مستعدون، ونترقب البهجة والسرور في المدرجات والمستطيل الأخضر لملاعب بطولة خليجي 25، وإن شاء الله تكتمل اللوحة غدا الجمعة ".

وأضاف أيضا بأن الوفود المشاركة وصلت إلى مدينة البصرة في أفضل الظروف، وأن المنتخبات تتدرب في أجواء إيجابية، وكل العوامل متوفرة لانطلاقة ناجحة للحدث الخليجي الكبير .

أما فيما يتعلق بحفل افتتاح البطولة، فقال: "يوجد برنامج كامل لحفل الافتتاح لكنّني لا أريد أن أحرق تفاصيله، وما أقوله أن الحفل سيكون مبهجاً ومبهراً ".

وتمنى أن يستمتع جمهور البطولة الخليجية بحفل لائق يعكس قيمة وأهمية الحدث لدى جماهير دول المنطقة، ويؤكد قدرة العراق على استضافة أكبر التظاهرات الرياضية.

وللإشارة فإن اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25" استعانت بشركات أجنبية متخصصة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وشركات أجنبية أخرى للإعداد لحفل الافتتاح، حيث سيكون في شكل لوحة فنية مبهرة تتحدث عن العراق عبر التاريخ، كما سيكون الجمهور الحاضر في المدرجات جزء من العرض أيضا .

وفضل القائمون على حفل الافتتاح التكتم على تفاصيله، حتى يكون مفاجأة جميلة لكل الجماهير الخليجية، وتم منع مختلف وسائل الإعلام من حضور بروفة حفل الافتتاح، واتخذت إجراءات بمنع اصطحاب الهواتف النقالة للمشاركين في البروفة حتى لا تتسرب مقاطع من الحفل.

وتم بيع تذاكر افتتاح البطولة بالكامل، بفضل الإقبال الجماهيري الكبير سواء عبر شبابيك البيع أو عبر النظام الإلكتروني، علما وأن اليوم الأول من المنافسات سيشهد إقامة مباراتين الأولى بين العراق المستضيف ونظيره العماني، والثانية بين منتخبي اليمن والسعودية، بينما يقام في اليوم الثاني مباراتين بين البحرين والإمارات وبين الكويت وقطر.