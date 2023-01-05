العالم اليوم - انخفاض طلبات إعانة البطالة بأميركا لأدنى مستوى في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر انخفاض طلبات إعانة البطالة بأميركا لأدنى مستوى في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 05:26 مساءً - انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفض تسريح العمال 43 بالمئة في ديسمبر، مما يشير إلى تراجع سوق العمل وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 19 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.

وتأثرت البيانات بحالة التقلب التي صاحبت عطلة نهاية العام. ومن خلال تلك التقلبات، ظلت الطلبات عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

وذكرت وزارة العمل الأربعاء أنه كان هناك عشرة ملايين و458 ألف وظيفة شاغرة بنهاية نوفمبر، مما يعني 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

وأظهر التقرير أيضا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات انخفض 24 ألفا إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.