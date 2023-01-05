عباس يكلف بعثة في الأمم المتحدة للتحرك لإدانة ووقف الاعتداءات على المقدسات بالتنسيق مع الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 5 يناير 2023 05:13 مساءً - دوت الخليج :- قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة. وأكد عباس أهمية هذا التحرك الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأردن والعمل مع المجموعات الصديقة في الأمم المتحدة. وفا

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