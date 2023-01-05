لبنان: توجيه الاتهام لـ 7 أشخاص بإطلاق النار على دورية اليونيفيل

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن من بين المتهمين شخص تم إلقاء القبض عليه فيما صدر أمر بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين.
وكانت اليونيفيل قد أعلنت يوم الخميس 15 ديسمبر، مقتل جندى من جنود حفظ السلام وإصابة 3 آخرين جميعهم من الكتيبة الإيرلندية فى حادث وقع فى منطقة العاقبية التابعة لمدينة صيدا، وذلك خارج منطقة عمليات "اليونيفيل" فى جنوب لبنان.
وأضافت أن التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، مشيرة إلى التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث تم فتح تحقيق لتحديد تفاصيل الواقعة.
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