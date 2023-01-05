الدوما: فى حال مصادرة الأصول الروسية يحق لنا اتخاذ إجراءات مماثلة

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين- على صفحته على تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، "إن الحكومة الألمانية قررت تحويل المشاكل التى خلقها أسلافها إلى بلادنا ويخططون لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا"، لافتا إلى أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسيكون لدى روسيا الحق فى اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى.

وأضاف أنه "سيتعين على ألمانيا أو فرنسا أن تدفع الثمن، لأن واشنطن تغسل يديها فى مثل هذه الحالات، أما بلدان البلطيق وعدد من بلدان الاتحاد الأوروبى فلا يوجد شيء لديها يمكن أخذه ولا يمكنها إلا توفير الغطاء المعلوماتى".

وشدد على أن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة فيما يخص مسألة مصادرة الممتلكات والأصول الخاصة بها، مضيفا "سيضع ذلك بداية للعملية عندما ستبدأ كل الدول تجاهل القانون الدولى ومصادرة كل شيء تحتاج إليه وفق رغبتها.. وعلى القيادة الألمانية أن تتذكر من تاريخها الخاص ما الذى قد تؤدى إليه محاولات سرقة ممتلكات الغير".