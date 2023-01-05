القاهرة الإخبارية: اتفاق ليبى بمصر حول الوثيقة الدستورية للانتخابات (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، البيان المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية بشأن الوثيقة الدستورية. وجاء فى البيان المشترك: "حرصنا من نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستورى توافقى للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستورى بين المجلسين، فإنه تم الاتفاق على ما يلى: 1- قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس. 2- وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم رئيسى المجلس بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى هذ الاتفاق. كما لا ننسى أن نشكر كافة الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة عبد الله باثيلي، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

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