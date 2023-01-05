العالم اليوم - معظم ضحاياها مغاربة..إسبانيا توقف شبكة إجرامية تستغل مهاجرين

انتم الان تتابعون خبر معظم ضحاياها مغاربة..إسبانيا توقف شبكة إجرامية تستغل مهاجرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 04:24 مساءً - أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها.

وبحسب البيان، فقد جرت عمليات التوقيف في ملقة بالأندلس.

وثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة"، وفق بيان الشرطة الإسبانية.

هجرة غير شرعية