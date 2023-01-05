العالم اليوم - أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة "أديلايد" للتنس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 04:24 مساءً - تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور ربع النهائي لبطولة أديلايد الأسترالية للتنس، اليوم الخميس، بعد فوزها على الرومانية سورينا كريستيا بمجموعتين دون رد بنتيجة 7/6 و6/1.

ومن المقرر أن تواجه أنس في ربع النهائي الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميا والتي أقصت الكازخية ريباكينا المصنفة 21 عالميا بنتيجة مجموعتين لواحدة.

جدير بالذكر أن أنس حققت نتائج استثنائية عام 2022، وأصبحت أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد بمايو، قبل إنجازيها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في يوليو عندما خسرت أمام الكازخية ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الحالي لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.