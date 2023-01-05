الصين تستبعد حدوث انتشار وبائى بسبب متغير أوميكرون

وأضاف المركز - فى بيان أصدره ونقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس - أن السلالتين الفرعيتين بى إيه.5.2 و بى إف.7 من متغير أوميكرون بى إيه.5 هما حالياً السلالتان المهيمنتان فى البلاد.
وتابع البيان أن تحييد الأجسام المضادة من الأفراد المصابين بالسلالتين سيبقى عند مستوى مرتفع نسبياً لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، ما سيجعل هؤلاء المرضى يتمتعون بحماية فعالة متعدية ضد متغيرات أوميكرون الأخرى، بما فيها متغير إكس بى بى.
من جانبه قال مدير المعهد الوطنى الصينى للسيطرة على الأمراض الفيروسية شيوى ون بوه، إن الصين اكتشفت متغيرات بى إف.7، و بى كيو.1، و إكس بى بى وافدة فى الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن متغيرات بى إف.7، و إكس بى بى لم تتطور إلى متغيرات فرعية مهيمنة فى البلاد.
وبحسب الخبراء، تم رصد 16 حالة إصابة محلية بـ إكس بى بى خلال الفترة ما بين شهرى أكتوبر إلى ديسمبر من العام 2022، وجميعها كانت لمتغير إكس بى بى.1، فيما تم تسجيل حالة واحدة فقط فى شهر ديسمبر الماضي.
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