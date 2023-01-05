العالم اليوم - الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف بأميركا يهبط بالمعدن الأصفر

انتم الان تتابعون خبر الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف بأميركا يهبط بالمعدن الأصفر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 02:18 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الخميس، عن أعلى مستوى لها في قرابة سبعة أشهر، مع صعود الدولار وإحجام من المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي تحظى بمتابعة عن كثب، والتي قد تؤثر على مسار رفع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر، والذي صدر الأربعاء، أن صانعي السياسة ما زالوا يركزون على كبح وتيرة زيادات الأسعار التي قد تصبح أكثر نموا مما كان متوقعا.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1848.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1854.10 دولار.

وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في "ساكسو بنك" إنه محضر الاجتماع لم يقدم أي شيء جديد للعمل على أساسه، مضيفا أن السوق تحاول معرفة السبب وراء تحركات الذهب السابقة في بداية العام.

وقال إن المعدن شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات 1865 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مما ضغط على الذهب.

ويجعل صعود الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حملة العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 23.49 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1077.62 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1795.88 دولار.