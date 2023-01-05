قوات الاحتلال يشن حملات اعتقالات في القدس والضفة

قوات الاحتلال يشن حملات اعتقالات في القدس والضفةشنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن مصادر محلية، قولها: إن قوات العدو الصهيوني، اعتقلت مواطن فلسطيني ونجله من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والتي شهدت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات العدو.

كما اعتقلت قوات العدو، مواطنين اثنين من عين يبرود شرق رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات العدو، شاباً بعد اقتحامها لمنزل عائلته في الحارة الشرقية.

كما اعتقلت قوات العدو، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" صالح الياصيدي من مخيم الفارعة قرب طوباس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات العدو أسيرين محررين، ووالدة الأسير الجريح رائد فايز مطير، من مخيم قلنديا، ومواطن آخر من العاصمة.

بدورها أوردت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية قائمة بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم.

