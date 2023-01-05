القاهرة الإخبارية.. بايدن: فشل مجلس النواب فى اختيار رئيسه أمر محرج

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس النواب الأمريكى قد أجل لليوم الثانى مجلسه لانتخاب رئيس له، بعد أن فشل النائب كيفن مكارثى فى الحصول على ثلاثة أوراق اقتراع أخرى، وفشل فى الفوز بأغلبية التأييد فى المجلس.

وبحسب القناة الإخبارية، تعد هذه المرة الأولى منذ قرن التى لا يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب فى الاقتراع الأول.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لمجلس النواب إجراء أى عمل حتى يتم انتخاب رئيس جديد بأغلبية الأعضاء.