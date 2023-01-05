بعد 40 عاما فى السجن.. إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى كريم يونس (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى لسفارة فلسطين بالقاهرة، أن سلطات الاحتلال تعمدت الإفراج عن المناضل يونس فجرا وتركه وحيدا فى مدينة رعنانا قرب تل أبيب، دون إبلاغ عائلته فى محاولة لتنغيص فرحتهم وتخريب استقباله.

وكانت شرطة الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، منزل عائلة الأسير كريم يونس فى عارة داخل أراضى الـ48، واستولت على الأعلام الفلسطينية ورايات حركة "فتح".

وأبلغت شرطة الاحتلال عائلة يونس بمنع رفع علم فلسطين ورايات "فتح"، والبوسترات التى عليها صور شعار العاصفة أو قبة الصخرة، وتشغيل الأغانى الوطنية الفلسطينية، كما استولت على كافة الأعلام والرايات من داخل الصوان الذى أقيم أمس بعد رفض الاحتلال استقبال كريم فى صالة مغلقة.

كريم يونس أحد أبرز الثوار الفلسطينيين، الذين التحقوا بالمسيرة النّضالية، منذ ما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987.

ولد يونس فى الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1958م، فى بلدة عارة بأراضى عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.

درس فى المدرسة الابتدائية الرسمية فى مدرسة (عارة)، والمرحلة الإعدادية فى (عرعرة)، والثانوية فى (السالزيان) فى مدينة الناصرة، والتحق بجامعة "بن غوريون" فى بئر السبع لدراسة الهندسة الميكانيكية، وفى السنة الثانية من دراسته، ومن على مقاعد الدراسة اعتقل كريم فى السادس من يناير 1983، ولاحقًا جرى اعتقال ابن عمه ماهر يونس، إضافة إلى سامى يونس على خلفية مقاومة الاحتلال، وأفرج عن الأسير سامى فى صفقة التبادل عام 2011، وكان فى حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفى بعد أربع سنوات من تحرره.

تعرض كريم لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام فى بداية أسره، ولاحقا بالسّجن المؤبد (مدى الحياة)، وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة (40) عامًا.

وفى عام 2013، وفى ذكرى اعتقاله الـ30 توفى والده الحاج يونس يونس، وبقيت والدته الحاجة (صبحية) تنتظم فى زيارته فى معتقل "هداريم" الذى يقبع فيه حتّى اليوم.

وبعد 39 عامًا من الانتظار وفى تاريخ الخامس من مايو 2022، رحلت والدته الحاجة صبحية يونس (أم كريم)، الأم الصابرة التى انتظرته بكل ما تملك من قوة، ورحلت دون أنّ تحتفى بحريته.

وفى أول رسالة له بعد وفاة والدته، قال: "أمى زارتنى فى السجن ما يقارب الـ700 زيارة، كانت تقاتل لتصلنى إلى السجن، لم تكل رغم ما نثره المحتل من أشواكٍ فى دربها".

وأضاف: "برغم الألم والفقدان إلا أننى شعرت بسعادة وفخر عندما علمت أنَّ الحاجة لُفت بالعلم الفلسطينى الذى غُرز أيضًا على أرض مقبرة قرية عارة".

وتابعت السفارة: على مدار 40 عامًا، بقى كريم الثائر المناضل الوفى لأبناء شعبه ورفاقه الأسرى، وكان مدرسة بالوحدة الوطنية، شارك على مدار أربعة عقود فى كافة المعارك التى خاضتها الحركة الأسيرة، ومنها الإضراب عن الطعام الذى يعتبر أقسى هذه المعارك، وكان آخرها إضراب عام 2017 الذى استمر لمدة 42 يومًا.

وشكّل كريم بما يحمله من فكر نضالى، مدرسة للأجيال التى دخلت وخرجت من الأسر، وهو صامد وقوى وثابت على مبادئه الأولى، وبقى الثائر الفاعل، فى كل جوانب الحياة الاعتقالية، وأكمل دراسته داخل الأسر، وحصل على درجتى البكالوريوس والماجستير.