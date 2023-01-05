العالم اليوم - من أول جلسة.. صدور الحكم على منة شلبي في قضية المخدرات

انتم الان تتابعون خبر من أول جلسة.. صدور الحكم على منة شلبي في قضية المخدرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 01:20 مساءً - قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتغيبت منة شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي جوهر الحشيش.

وتغيبت منة شلبي عن الجلسة التي شهدت حضورا مكثفا من وسائل الإعلام، وحسب ما رصده مراسل موقع "دوت الخليج" من داخل قاعة المحكمة، فإن محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمة، بنى دفوعه على محاولة إثبات بطلان إجراءات التفتيش والضبط التي تمت بمطار القاهرة الدولي.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من وسائل الإعلام، وحسب ما رصده مراسل موقع "دوت الخليج" من داخل قاعة المحكمة، فإن محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمة، بنى دفوعه على محاولة إثبات بطلان إجراءات التفتيش والضبط التي تمت بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح المحامي أن موكلته أكدت في التحقيقات أنها لدى عودتها من نيويورك ولدى وصولها الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي استوقفها مأموروا الجمرك واستفسروا منها عن علبة ماكياج كانت بحوزتها، وسألوها ما إذا كان بحوزتها مواد مخدرة مت عدمه ثم اصطحبوها لغرفة وبعد ذلك فوجئت بإحالتها للنيابة بتهمة حيازة مخدرات.

واستطرد أن تحقيقات النيابة ثبت فيها أن شهادات مأموري الجمرك أجمعت على أن تفتيش حقائب المتهمة تمت في وجودها وفي مكان ملاصق لجهاز للكشف بالأشعة، ولكن حينما طلبت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة لم يتبين منها ما يثبت أن التفتيش تم أمام المتهمة ولا بجوار جهاز الكشفة بالأشعة.

وشدد أبو شقة على انعدام صلة موكلته بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي مواد مخدرة، مشددا على أن منة شلبي لم يكن بحوزتها سوى علبة المكياج التي أقرت بها في تحقيقات النيابة العامة.

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة ثم عادت ونطقت حكمها سالف الذكر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط منة شلبي لدى عودتها من نيويورك في 25 نوفمبر الماضي، وقالت مصلحة الجمارك إنه أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة الدولي وجدت السلطات عبوات بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريوانا المخدرة، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

وفي مساء ذات اليوم، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية وأرسلت المواد المضبوطة للتحليل الجنائي.

وفي يوم 21 ديسمبر الماضي وجهت النيابة العامة لمنة شلبي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، إلى الممثلة منة شلبي وقررت إحالتها للمحاكمة الجنائية.