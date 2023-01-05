عقيلة صالح: مصر تمتلك قيادة حكيمة دعمت مصلحة الليبيين دون تحيز

جدة - نرمين السيد - وأضاف صالح، خلال اجتماع رئيسى مجلسى البرلمان والدولة الليبيين فى القاهرة، أن مصر وقفت ضد أى تدخل أجنبى داخل ليبيا واحتضنت جميع الأطراف.

وتابع بأن مصر الشقيقة تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية فى أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، قد استضاف صباح اليوم الخميس، نظيره الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفى مقدمتها "القاعدة الدستورية" والمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبى.