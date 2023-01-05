أوكرانيا: روسيا قصفت خيرسون 41 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقال يانوشفيتش -فى منشور نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- قصف الروس "أراضى منطقة خيرسون 41 مرة. أطلقوا النار من المدفعية و قذائف الهاون والدبابات".

وأضاف أن خيرسون تعرضت للقصف تسع مرات، واستُهدفت الأحياء السكنية، وسقطت القذائف الروسية على منازل خاصة ومجمعات سكنية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.