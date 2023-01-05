القاهرة الإخبارية: الشرطة الأمريكية تبحث عن 350 مشتبها فى هجوم الكابيتول

جدة - نرمين السيد - بعد عامين من الهجوم على مبنى الكابيتول، لا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن 350 متورطا، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقر الكونجرس الأمريكى عشية الهجوم، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند، فى بيان نُشر ليل الأربعاء، قبل يومين من الذكرى الثانية للهجوم، أن أكثر من 950 شخصًا أوقفوا خلال العامين الأخيرين، وحوكم أكثر من ثلثهم بتهم متنوّعة تتراوح بين تلك البسيطة مثل "اقتحام" الكونجرس وصولًا إلى إثارة "الفتنة"، وحُكم على 192 شخصًا بالسجن، وفق ما جاء فى بيان منفصل صادر عن المدعى الفيدرالى فى واشنطن الذى يُشرف على تحقيق واسع النطاق.

وأضاف الوزير جارلاند: "عملنا لم ينتهِ" و"نبقى مصمّمين على ملاحقة جميع أولئك المسؤولين عن الهجوم على ديمقراطيتنا"، بحسب القناة الإخبارية.

ولا تزال الشرطة الفيدرالية تسعى للتعرّف على 350 مشتبهًا بهم بارتكاب أعمال عنف فى الكابيتول، بينهم 250 ضد شرطيين وطلبت مرة جديدة الأربعاء مساعدة الرأى العام.

وزاد مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" قيمة المكافأة خمس مرّات فارتفعت من مئة ألف إلى نصف مليون دولار، مقابل الحصول على أى معلومة تسمح بتوقيف الشخص الذى وضع القنبلة اليدوية الصنع مساء الخامس من يناير 2021، قرب مقرى الحزبين الجمهورى والديموقراطى.

وقالت الشرطة الفيدرالية، فى بيان "نأمل فى أن تشجّع هذه المكافأة الجديدة الرأى العام على النظر من جديد إلى صور وفيديوهات المشتبه به".

وفى السادس من يناير 2021، أثار المئات من أنصار الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الفوضى وقاموا بأعمال عنف فى الكابيتول، فى وقت كان النواب يصادقون على فوز الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.