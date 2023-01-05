القاهرة الإخبارية.. المشرى: نشكر مصر على دعم الليبيين فى التوصل لتوافق

جدة - نرمين السيد - وقال المشرى، إن "مصر استضافت جولات الحوار الليبى للوصول إلى مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، قد استضاف صباح اليوم الخميس، نظيره الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفى مقدمتها "القاعدة الدستورية" والمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبى.

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