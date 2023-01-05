العالم اليوم - تونس.. إيرادات السياحة تقفز 83 بالمئة في 2022

انتم الان تتابعون خبر تونس.. إيرادات السياحة تقفز 83 بالمئة في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 12:22 مساءً - قفزت إيرادات السياحة التونسية بنسبة 83 بالمئة في العام الماضي، لتبلغ 4.2 مليار دينار (1.35 مليار دولار) بحسب ما أظهرته أرقام البنك المركزي التونسي، الخميس.

كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 8.4 مليار دينار (2.70 مليار دولار).

وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.

وحذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة" مع ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على القرض.

وقال العباسي: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فان الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد".

وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لديها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.

لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وفيما كانت لا تزال تخرج من تداعيات وباء كوفيد-19، تعرضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في اوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.