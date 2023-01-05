العالم اليوم - انخفاض مفاجئ للصادرات الألمانية في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر انخفاض مفاجئ للصادرات الألمانية في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 12:22 مساءً - تراجعت صادرات ألمانيا، على نحو غير متوقع، في نوفمبر الماضي، مع استمرار ضغوط التضخم المرتفع وعدم اليقين في السوق، والذي أثر سلبا على أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من تلاشي مشكلات سلاسل التوريد.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، التي صدرت الخميس، فإن الصادرات تراجعت في نوفمبر بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، في مقابل توقعات بارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة.

ويأتي انخفاض الصادرات في نوفمبر بعد تعديل أرقام أكتوبر بالرفع، إلى نمو بنسبة 0.8 بالمئة، بدلا من الانخفاض بنسبة 0.6 بالمئة الذي جرى الإعلان عنه مبدئيا.

الواردات أيضا انخفضت بنسبة أكبر من المتوقع في نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت 3.3 بالمئة، مقابل توقعات بانخفاض 0.5 بالمئة فقط.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تصدير لألمانيا، بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة.

وقال ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في بنك "هوك آند أوفهاوزر": "مع ضعف الصين والولايات المتحدة، سيظل زخم الصادرات ضعيفا في الوقت الحالي".

وكان مسح نشر الإثنين الماضي، أظهر أن الانكماش في قطاع التصنيع الألماني قد تراجع إلى حد ما في ديسمبر بسبب تحسن توافر المواد، على الرغم من استمرار ضعف الطلب في التأثير على المصنعين.