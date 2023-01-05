الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.