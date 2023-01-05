القاهرة الإخبارية.. الناتو: من الخطر التقليل من قدرة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، أننا نحتاج إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، موضحا أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.